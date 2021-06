Il futuro di Andrea Conti sarà lontano dal Milan. Il terzino, che si appresta a far ritorno dal Parma, potrebbe giocare per il Genoa

Non c’è spazio per Andrea Conti al Milan. Il terzino è stato ceduto lo scorso gennaio al Parma, in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che sarebbe diventato un obbligo qualora i gialloblu fossero rimasti in Serie A.

Il ritorno in rossonero dell’ex Atalanta è dunque praticamente certo ma una sua permanenza al Milan appare davvero impossibile. Il giocatore non rientra nei piani di Stefano Pioli e in estate si cercherà una nuova sistemazione. E’ molto probabile che il calciatore resti in Serie A: a gennaio, oltre al Parma, anche la Fiorentina aveva mostrato interesse per Conti e non è da escludere, che con l’arrivo di Gattuso ci riprovi. Primocanale, riporta che un nome nuovo per il Genoa della prossima stagione può essere proprio il terzino italiano. Il giocatore potrebbe così avere la possibilità di tornare ad esprimersi in una difesa a 5, facendo l’esterno alto.