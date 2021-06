Calciomercato Juventus, due milioni per il colpo dallo Schalke 04: i dettagli

Per l’acquisto di McKennie dallo Schalke 04, la Juventus ha pagato altri due milioni di euro relativi ai bonus per i traguardi raggiunti

La Juventus paga altri due milioni di euro allo Schalke 04 per l’acquisto di McKennie. Come riporta ‘Die Ruhr Nachrichte’, infatti, i bianconeri verseranno un milione per la vittoria della Coppa Italia e un altro per la qualificazione in Champions League. La cifra si aggiunge dunque all’importo già versato per il prestito della scorsa estate (4,5 milioni) e il recente riscatto (18,5 milioni).

Come da accordi, infine, il club tedesco potrebbe ricevere altri 4,5 milioni di euro in base al raggiungimento di altri obiettivi sportivi.