Serie A, premiati gli MVP della stagione | Lukaku miglior giocatore

La Lega di Serie A ha comunicato quali sono stati i migliori giocatori della stagione 20/21: Lukaku MVP, Donnarumma miglior portiere

Ci siamo lasciati alle spalle la Serie A da poco più che una settimana ed è tempo di bilanci. La Lega, come fa ogni anno al termine della stagione, ha comunicato quali sono stati gli MVP del campionato 2020/21. Andando in ordine di ruolo, il premio di miglior portiere della stagione di Serie A che si è appena conclusa è stato consegnato a Gianluigi Donnarumma. Un premio che corona una grande annata per l’ormai ex portiere del Milan, che non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione. La palma di miglior difensore, poi, è stata assegnata a Cristian Romero: il centrale argentino si è esibito con la maglia dell’Atalanta, ma in prestito dalla Juventus. Sono stati assegnati anche tutti gli altri premi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Serie A, MVP della stagione | Cristiano Ronaldo miglior attaccante

Il premio di miglior centrocampista del campionato di Serie A che si è appena concluso è stato assegnato a Nicolò Barella. Il giocatore della Nazionale è stato indubbiamente tra i protagonisti della cavalcata vincente dell’Inter ed, insieme a Kessié, è stato tra i migliori nel suo ruolo. La palma di miglior attaccante, poi, è andata al capocannoniere del campionato: Cristiano Ronaldo, che con la maglia della Juventus ha messo a segno 29 reti.

Gli altri due premi assegnati, infine, sono stati quello relativo a miglior under 23 del campionato e, ovviamente, all’MVP. Il miglior giovane è stato Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina che in Serie A ha brillato mettendo a segno 21 gol. Infine, Romelu Lukaku è stato eletto come miglior giocatore del campionato. L’attaccante belga è stato l’autentico trascinatore dei nerazzurri e l’uomo simbolo dello scudetto dell’Inter.