Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al possibile erede di Hakimi all’Inter

Cresce il timore dei tifosi dell’Inter in relazione al futuro di Achraf Hakimi, esterno destro marocchino arrivato lo scorso anno dal Real Madrid. L’ex Dortmund si è calato immediatamente nella realtà italiana risultando tra i calciatori più costanti e determinanti per lo scudetto dei nerazzurri di Antonio Conte. Alla luce della politica di ridimensionamento dei costi non è da escludere un suo addio, con il PSG che spingerebbe per averlo, seppur lo stesso agente del ragazzo ai microfoni di Calciomercato.it ha sottolineato come ad ora “non c’è niente”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza tra i papabili candidati per raccogliere l’eredità pesante dell’esterno nerazzurro, qualora dovesse davvero lasciare. Per il 45,5% dei votanti il sostituti migliore sarebbe Alessandro Florenzi, ex Roma ora al PSG, seguito col 27,6% da Davide Zappacosta. Più staccati Emerson Royal e il giovane Clauss.