Roberto Mancini ha reso noto la lista dei 28 dai quali saranno scelti i 26 per gli Europei: è furia contro il commissario tecnico

Roberto Mancini ha fatto le sue prime scelte: diramata la lista dei 28 azzurri dai quali il commissario tecnico scegliere i 26 da portare agli Europei per diventare la maglia dell’Italia. Scelte che non sono state condivise da tutti i tifosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dubbi in particolare sulla convocazione di Bernardeschi e l’esclusione di Moise Kean: “Mistero assoluto” twitta un tifoso e il ritornello non cambia per altri utenti. Qualche perplessità anche per la presenza di Bonucci e Chiellini tra i 28 (“strafiniti” sentenzia un utente).

Ecco alcuni tweet sulle convocazioni di Mancini:

Che Kean abbia un caratterino lo sappiamo tutti,ma Bernardeschi convocato è un mistero assoluto! — Flavio Manco#IostoconAndreaAgnelli (@flavioneviano) May 30, 2021

Nosense, Bernardeschi e Sensi cosa avrebbero fatto? Così come Chiellini e Bonucci strafiniti — Paolo Mancini (@PaoloMancini30) May 30, 2021

Concludo dicendo che quella di Bernardeschi è la convocazione più ridicola della nazionale . Superata quella di Sandro Cois nel 98. — Stess (@sgizzi89) May 30, 2021

Kean fuori, da jesino, mi mette in imbarazzo — Pif contro tutto e tutti (@sonopif) May 30, 2021