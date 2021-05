Champions, “esclusione per Juventus, Real e Barcellona” | La rivelazione

Alessandro Alciato ha parlato della questione Superlega e della “battaglia” tra Juventus, Real Madrid e Barcellona e la UEFA

Tiene sempre banco anche la questione Superlega e la “battaglia” tra la UEFA e Juventus, Real Madrid e Barcellona. I tre club, infatti, non abbandonano il progetto e negli scorsi giorni, attraverso un nuovo comunicato congiunto, hanno respinto le pressioni della UEFA. Le società restano così a rischio esclusione in vista della prossima Champions League e la battaglia potrebbe presto spostarsi in tribunale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Champions League, Alciato: “Juve, Real e Barça a rischio esclusione, ma…”

Intervenuto a “Tutti Convocati’, su ‘Radio24’, il giornalista di ‘Sky Sport’ Alessandro Alciato si è espresso così sulla vicenda: “Una decisione dovrà essere presa in tempi brevi. Sarei sorpreso se non arrivasse un’esclusione per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Con questo non dico che queste squadre non giocheranno la Champions, perché poi la battaglia si sposterà in tribunale“. Alciato ha poi concluso: “Come sensazione personale posso dire che negli occhi di Ceferin ho visto molta determinazione nel rimanere sulle proprie posizioni e andare deciso”.