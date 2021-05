Calciomercato Inter, allarme dalla Spagna: Conte fa la ‘spesa’ in nerazzurro

Calciomercato Inter, Conte avrebbe già la ‘lista’ delle sue richieste al Real Madrid e minaccia la ‘spesa’ nel suo ex club

La separazione di Conte dall’Inter ha fatto molto discutere in questa settimana di mercato, già bollente a campionato appena finito. Ma le strade del tecnico pugliese e della squadra nerazzurra potrebbero già tornare ad intrecciarsi. Conte è uno dei nomi più caldi per la panchina del Real Madrid, come raccontato da Calciomercato.it. E sul mercato sarebbe già pronto a lanciare un guanto di sfida poderoso alla sua ex squadra.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, agente Lautaro | “Tutti i calciatori hanno un prezzo”

Calciomercato Inter, Conte a caccia del poker di acquisti per il Real Madrid

‘Don Diario’, in Spagna, riferisce che l’allenatore avrebbe già fatto presente alla dirigenza madrilena come vorrebbe intervenire per rinforzare la squadra, con almeno un colpo di livello in tutti i reparti. Guardando proprio all’Inter che ha trascinato allo scudetto, come riferimento. Per la difesa, il nome preferito sarebbe quello di Alessandro Bastoni. A centrocampo, oltre al suo intramontabile pupillo Kantè, la richiesta sarebbe quella di prelevare Nicolò Barella. E per l’attacco, se Haaland è un nome che fa gola, si può dire sicuramente altrettanto per la sua coppia di alfieri, Lukaku-Lautaro Martinez. Di sicuro, a Conte farebbe piacere continuare a lavorare con almeno uno dei due.