Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri alla Juventus: annuncio di Georgina sul futuro

Diverse le questioni da risolvere in casa Juventus. Il futuro di Cristiano Ronaldo, su tutti, è ancora più in bilico dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina al posto di Pirlo. A questo proposito è intervenuta Georgina Rodriguez, compagna del fuoriclasse portoghese, chiarendo tutti i dubbi. Un secco “Se Queda” (in italiano “Resta”) in risposta ad una domanda di alcuni presenti sul destino di CR7 durante le riprese della docuserie sulla sua vita prodotta da Netflix. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non ha dubbi, quindi, Georgina, che non vede il campione di Madeira lontano da Torino il prossimo anno. L’ex Manchester United non ha un grande rapporto con Allegri e non condivide appieno il suo sistema di gioco e le sue idee di calcio. Ma ciò, stando a quanto annunciato dalla modella spagnola, non deve preoccupare i tifosi bianconeri, con Ronaldo che si appresta a terminare il contratto in scadenza a giugno 2022. La Juventus prepara le strategie per affrontare la prossima stagione, che vivrà probabilmente insieme al suo giocatore più forte e rappresentativo.

Emanuele Tavano