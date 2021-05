Biasin, ospite fisso della CMIT TV, ha rivelato: “Per i rapporti con Lotito dopo la vicenda Inzaghi, l’Inter non potrà prendere Luis Alberto”

La frattura insanabile tra le ambizioni di Antonio Conte e la linea dettata da Zhang hanno portato alla separazione. L’Inter ora si appresta ad annunciare Simone Inzaghi come nuovo allenatore, ma lo ‘scippo’ alla Lazio potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato dei nerazzurri. Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta sulla CMIT TV, ha rivelato: “Luis Alberto? Non credo proprio che l’Inter possa prendere Luis Alberto. Sia per motivi economici, sia per i rapporti con Lotito dopo la situazione Inzaghi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Oltre a questo, poi, Biasin ha parlato di altri risvolti del mercato nerazzurro. “L’unica offerta arrivata sul tavolo Inter è per Hakimi ed è di 50 milioni. Non ci sono altre offerte, neanche per Lautaro. Vlahovic? È un giocatore completamente diverso da Lautaro. Ciò non significa che non possa andar bene all’Inter, ma non credo stiano ragionando su vendiamo Lautaro e puntiamo su Vlahovic”. Infine, ha chiosato: “L’Inter ascolta offerte, ma non è che manda la gente via”.