Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, nel mirino anche del Sassuolo, è al momento il nome più caldo per la panchina della Lazio

“Lasciatemi cantare… sono un italiano”. Il ritornello di Toto Cotugno è già pronto in caso di arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Lazio. Al momento è lui, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il nome più caldo per la squadra biancoceleste, ormai orfana di Simone Inzaghi, erede di Conte alla guida dell’Inter. L’addio del tecnico piacentino non è ancora stato digerito in casa Lazio, ma la società ha l’obbligo di voltare pagina e guardare al futuro. L’idea Mazzarri non convince. La pista Mihajlovic si è raffreddata nelle ultime ore. Sarri resta una suggestione, mentre salgono le quotazioni per un nome a sorpresa, una pista estera, in stile Petkovic come nel 2012.

Calciomercato Lazio, post Inzaghi: scelta Lotito-Tare non prima di lunedì

Insomma, dalle parti di Formello sono iniziati i provini. Italiano, che ha già attirato l’attenzione del Sassuolo, ha un contratto fino al 2022 con lo Spezia, che però non si metterebbe di traverso per liberarlo. In ogni caso, la scelta del nuovo allenatore della Lazio sarà ponderata con attenzione dal presidente Claudio Lotito e dal ds Igli Tare, e non arriverà prima di lunedì. Anzi, per la fumata bianca potrebbe volerci qualche giorno di attesa.