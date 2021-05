Calciomercato Inter, dopo l’addio di Conte a rischio anche il futuro di Lukaku: offensiva del top club per il belga

Nuovo corso in casa Inter che può portare uno stravolgimento totale tra i nerazzurri. La politica di austerity post scudetto ha già portato all’addio di Conte. Simone Inzaghi a un passo dalla panchina dell’Inter, ma l’ex tecnico della Lazio potrebbe dover salutare alcuni big, sacrificati sull’altare del bilancio. Tra questi, anche Lukaku, che l’Inter non vorrebbe cedere, ma di fronte a una offerta indecente riconsidererebbe la sua posizione. Lo stesso giocatore, però, con la partenza di Conte potrebbe essere orientato a guardarsi intorno. E c’è chi si starebbe muovendo concretamente.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inzaghi lo vuole all’Inter | Chiesto subito il big della Lazio

Calciomercato Inter, Chelsea avanti tutta per Lukaku: la strategia

Il ‘Daily Express’ riferisce che il Chelsea, che ha sempre cullato il desiderio di riportarlo a Stamford Bridge, avrebbe avuto dei colloqui con l’agente del belga. Non solo, i ‘Blues’ avrebbero già approntato la strategia per raccogliere i fondi necessari per presentare un’offerta all’Inter. Il ‘Sunday World’ scrive infatti che sarebbero in programma cinque cessioni: i nomi sono quelli di Kepa Arrizabalaga, Callum Hudson-Odoi, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham. Una volta messi sul piede di partenza questi giocatori, sarebbe pronta a partire una prima offerta da 75 milioni.