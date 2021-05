L’Inter è pronta ad accogliere Simone Inzaghi in panchina. Occhio al possibile assalto al big della Lazio sul calciomercato nelle prossime settimane

Il valzer delle panchine prosegue e potrebbe portare grandi stravolgimenti anche sulle rose delle big italiane. Simone Inzaghi è ormai vicinissimo all’Inter, dopo l’addio alla Lazio. E’ lui il prescelto per sostituire Antonio Conte: pronto il contratto per il tecnico. Un profilo che dal punto di vista tattico non dovrebbe apportare grandi stravolgimenti in casa nerazzurra, ma che comunque dovrà dare indicazioni importanti anche per quanto riguarda il futuro della rosa.

Il calciomercato dovrà necessariamente essere all’insegna del risparmio per i nerazzurri. E’ nota la necessità di contenere i costi e anzi di generare corpose plusvalenze nelle prossime settimane. Al netto delle possibili cessioni importanti e degli stravolgimenti che la dirigenza cercherà di contenere, nel rispetto delle impellenze economiche, occhio ai colpi in cantiere per Simone Inzaghi. Uno di questi potrebbe arrivare proprio dalla sua, ormai ex, Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena su Inzaghi | ‘Sparito’ all’alba

Calciomercato Inter, Inzaghi mette nel mirino Luis Alberto: la sua prima richiesta

Il primo colpo che Simone Inzaghi potrebbe tentare di lanciare per il suo nuovo corso all’Inter è quello di Luis Alberto. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, infatti, l’allenatore avrebbe già chiesto l’arrivo del centrocampista in nerazzurro, tramite il suo agente Tullio Tinti. Una prima mossa e un colpo che andrebbe ad aggiungere ulteriore tasso tecnico al centrocampo dell’Inter, al netto delle cessioni che potrebbero avvenire. Un’idea di cui si vociferava già alcune settimana fa e ora potrebbe prendere corpo con l’arrivo di Inzaghi in panchina. Da verificare, in ogni caso, se Claudio Lotito vorrà privarsi anche di uno dei suoi calciatori più rappresentativi.

Luis Alberto si è configurato, infatti, come interprete strabiliante nel cuore del centrocampo laziale nelle ultime stagioni. E’ stato, infatti, un elemento essenziale da mezzala di qualità nel 3-5-2, innescando puntualmente Ciro Immobile e orchestrando l’intera manovra biancoceleste. Nell’ultima stagione, ha diminuito corposamente il numero degli assist, ma aumentando la presenza in zona gol, sfruttando i cross dei laterali con puntuali inserimenti. Un perno della Lazio e dell’idea di calcio di Inzaghi: chissà che Beppe Marotta non possa regalare all’Inter un nuovo faro in mezzo al campo e accontentare subito il nuovo tecnico.