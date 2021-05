Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, prima dell’amichevole che affronterà domani contro San Marino ha fatto il punto in conferenza

L’Italia di Roberto Mancini è al lavoro in fase di preparazione in vista di Euro 2020 e domani affronterà in amichevole il San Marino a Cagliari. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa lo stesso commissario tecnico annunciando anche la formazione: “Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo”. Mancini ha continuato: “Questa è l’unica squadra che unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici. L’amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore. Sono stati giorni di lavoro importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter: lo scudetto, le tensioni e molto altro | E’ finita l’era Conte!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, ritorno Allegri: i dettagli del contratto

INFORTUNATI – “Penso che Verratti ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po’ ed è da valutare in questi giorni. Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto. Raspadori si è allenato a parte in questi giorni, dobbiamo capire se andrà con l’Under 21 o se resterà qua. Credo che possa avere un grande futuro”. Infine sulla lista: “Cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene“.