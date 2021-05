CM.IT | Europei, Milik non si sente a rischio: le ultime sull’infortunio

Nonostante l’infortunio Milik punta dritto alla partecipazione ai prossimi Europei. Le ultime sull’attaccante polacco

Dopo aver chiuso la sua mezza stagione al Marsiglia con 10 gol e un assist in 16 presenze (e 1300 minuti giocati), ora Arkadiusz Milik punta all’Europeo. È di queste ore la notizia di un nuovo problema al ginocchio sinistro, dopo il fastidio accusato durante l’ultimo match di campionato, che lo obbligherà ad effettuare degli accertamenti a Barcellona con il dottor Cugat. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore ha accolto la notizia con serenità e non si sente a rischio per la massima competizione continentale. Milik ha notato un leggero dolore al ginocchio ed ha chiesto personalmente di incontrare Cugat per fare un punto della situazione.

L’ex Napoli effettuò la stessa visita in autunno ed aveva già in programma un nuovo consulto per queste settimane. Per tornare in forma c’è tempo: mancano ancora quasi tre settimane all’esordio con la Slovacchia, in programma il 14 giugno. E Milik vuole esserci, costi quel che costi.