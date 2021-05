Calciomercato | Ribery ancora in Serie A: annuncio dell’attaccante!

Franck Ribery, protagonista a La Partita del Cuore, ha parlato del suo futuro. L’attaccante ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

Franck Ribery è stato tra i protagonisti de La Partita del Cuore, andata in onda su Canale 5. L’attaccante francese – intervistato a bordo campo – ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere ancora in Italia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Il calciatore, che lo scorso 7 aprile ha compiuto 38 anni, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma sembra aver ancora voglia di giocare con la maglia viola: “Lo sai che l’Italia ti ama? Anch’io la amo, sono contento di giocare in Serie A – afferma Ribery -, sono felice alla Fiorentina, ora speriamo di trovare una soluzione. Ho già sentito Gattuso, non è solo un grande allenatore, credo sia un bene per la Fiorentina il suo arrivo”.