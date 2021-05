In serata si terrà il summit, che delineerà il futuro della Lazio. Da Simone Inzaghi a Igli Tare: tutto può cambiare

Attesa per il vertice in casa Lazio che questa sera andrà a definire il futuro di Simone Inzaghi. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, lo scenario che porterebbe alla permanenza del tecnico sulla panchina della Lazio avrebbe come pendant quello del possibile addio del ds Igli Tare.

Per la sostituzione del dirigente albanese si parla della promozione di Alessandro Matri come nuovo direttore sportivo del club capitolino. Qualora, invece, Claudio Lotito non dovesse trovare un accordo con Inzaghi, diventa sempre più forte la candidatura di Walter Mazzarri per la panchina. Il nome dell’ex tecnico di Inter e Napoli è in cima alle scelte societarie della Lazio ed ha già riscontrato il gradimento dell’allenatore toscano.