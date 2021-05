Superlega, controffensiva Juventus in caso di squalifica: gli scenari

Superlega, dopo aver conquistato la Champions League sul campo la Juventus ha già pronte le mosse per evitare la squalifica dall’Uefa

Inizia un’altra battaglia fuori dal campo, per la Juventus, dopo la conquista sul filo di lana del piazzamento Champions League in campionato. I bianconeri attendono infatti le mosse dell’Uefa relativamente alla questione Superlega. Ceferin appare determinato a procedere con una squalifica dei tre club ‘ribelli’ (Barcellona e Real Madrid oltre ai piemontesi), considerato il trattamento riservato agli altri nove club che hanno patteggiato.

‘Tuttosport’ fa il punto della situazione. Il provvedimento da parte della sezione disciplinare potrebbe arrivare in qualsiasi giorno utile dal 31 maggio in poi. In caso di squalifica, i bianconeri perderebbero dunque la Champions a vantaggio del Napoli. Ma si tratterebbe di una situazione provvisoria. Juve, Barça e Real a quel punto ricorrerebbero certamente al Tas. Che, prassi alla mano, molto probabilmente deciderebbe di sospendere la pena per analizzare il ricorso. A quel punto, anche se la battaglia legale premiasse l’Uefa, la squalifica entrerebbe in vigore soltanto a partire dalla stagione successiva, vale a dire la 2022/2023.