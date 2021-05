Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: il portoghese lancia un messaggio con un post sui social

Anche senza Cristiano Ronaldo, la Juventus è riuscita nell’impresa di conquistare una qualificazione in Champions League che sembrava insperata. I bianconeri hanno sorpassato il Napoli sul filo di lana e hanno raggiunto nuovamente l’Europa che conta. Ma il futuro resta incerto per molti protagonisti, a cominciare proprio da CR7. Il fuoriclasse portoghese, poco fa, ha postato sul suo profilo Facebook un messaggio che lascia più di un dubbio sulla sua permanenza a Torino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ribaltone Ronaldo | Fissato il prezzo, snodo Champions

“Quest’anno non abbiamo potuto vincere il campionato – scrive – Complimenti all’ Inter per il meritato titolo. Ma a livello collettivo e individuale la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo Top Scorer di Serie A mi riempiono di felicità, soprattutto per la difficoltà che portano con sé, in un paese dove nulla è facile da vincere. Ho raggiunto un traguardo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa, ed essere anche il miglior giocatore e il miglior marcatore in questo grande paese calcistico pieno di giocatori incredibili e grandi club.

Quindi, sono molto orgoglioso di ciò che ho fatto: Campione in Inghilterra, Spagna e Italia; vincitore della Coppa nazionale in Inghilterra, Spagna ed Italia; vincitore della Supercoppa in Inghilterra, Spagna, Italia; miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia; miglior marcatore in Inghilterra, Spagna e Italia; oltre 100 gol per un club in Inghilterra, Spagna ed Italia. Niente è paragonabile alla sensazione di aver lasciato il segno nei paesi dove ho giocato, e di aver dato gioia ai tifosi dei club che ho rappresentato. Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove e questo è ciò per cui continuerò sempre a rincorrere fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio!”. Specialmente il ringraziamento conclusivo suona come un addio, al termine di un percorso. Solo nei prossimi giorni, scopriremo se sarà così.