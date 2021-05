Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a smentire l’interesse per Conceicao: l’identikit del nuovo allenatore

Aurelio De Laurentiis torna a parlare del nuovo allenatore del Napoli. Lo fa ancora una volta in Portogallo a ‘RTP Sport’, smentendo l’interesse per Conceicao: Calciomercato.it vi ha raccontato delle richieste economiche che hanno portato allo stop alla trattativa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il patron degli azzurri spiega: “Non è vera la storia di Conceicao, non ho mai parlato con lui. Noi vogliamo un allenatore italiano, abbiamo diverse opportunità e decideremo in venti giorni”. De Laurentiis spiega: “Conceicao è un buon allenatore ma non è nella mia lista: vogliamo un allenatore italiano”.

Le parole del patron dei partenopei, se non sono pretattica, chiudono la porta a Conceicao, ma anche a Galtier, altro nome accostato al Napoli. In lista resta, invece, Massimiliano Allegri, così come Luciano Spalletti. Senza dimenticare un colpo a sorpresa che con De Laurentiis non può mai essere escluso a priori.