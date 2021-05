Intervenuto a CMIT TV Andrea De Pauli ha parlato del Real Madrid e dell’intreccio con la Juventus con i nomi di Zidane e Allegri

Intervenuto a CMIT TV, Andrea De Pauli, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, ha parlato dell’intreccio di panchine tra Real Madrid e Juventus. “Credo che Zidane abbia capito che il ciclo è finito – le sue parole -. Dovrebbe fare piazza pulita di vecchi senatori, la squadra il massimo lo ha dato già. C’è sensazione di ciclo finito e quella che Zidane possa prendersi un anno sabbatico. Ci sono le voci sulla Francia. Se non resta al Real, per Zidane ci sono Juventus o Francia. Quel che non so è se nell’immediato o tra un anno”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Giorni caldi per Allegri: visita dell’agente a Madrid

Calciomercato, De Pauli a CMIT TV: “Raul più semplice per il Real”

Una questione strettamente legata con quella Allegri: “E’ un vecchio pallino di Florentino Perez che non ha preconcetti verso gli allenatori italiani. Un italiano può allenare il Real Madrid, mentre è più complicato allenare il Barça. Forse un De Zerbi potrebbe. Allegri potrebbe essere la seconda scelta perché il modello Zidane ha funzionato bene per cui Raul, che ha fatto lo stesso percorso, potrebbe essere una scelta più facile e meno dispendiosa”.

Dalla Juventus all’Inter con le sirene per Lautaro Martinez: “Il problema sono o costi alti. Rimane un elemento appetibile per i grandi club, si è parlato anche di Atletico Madrid. Ma la notizia di cui si parla oggi è un Guardiola interessato a Bastoni”.