Galtier chiude l’avventura al Lille. Il tecnico francese in lizza per il dopo Gattuso al Napoli, anche se De Laurentiis sembra deciso a puntare su un italiano

Candidato forte per la panchina del Napoli, pochi minuti fa Galtier ha annunciato l’addio al Lille col quale ha appena vinto la Ligue 1. “Ho informato il mio presidente, Olivier Létang, dopo averlo ascoltato molto ieri mattina, che sto per lasciare il Lille – le sue parole a ‘L’Equipe’ – Sento di aver fatto il mio tempo qui. La mia decisione non è legata alla classifica finale – ha aggiunto Galtier – se fossimo arrivati ​​quarti o settimi io avrei preso la stessa decisione. Me ne vado perché ho deciso che dopo quattro anni era ora di partire”.

Non solo Napoli, al tecnico francese sono molto interessati anche Lione e Nizza, con quest’ultimo che ha presentato una proposta molto importante: “Penso che a Nizza ci siano le condizioni per essere efficienti – ha sottlineato Galtier – Crescere e andare alla ricerca di cose più importanti. Penso che il Nizza possa lottare per il podio in Ligue 1 ogni anno. Napoli? C’è l’interesse, è un opportunità ma sono interessati anche ad altri nomi”.

CMIT – Sei squadre su Galtier: un’altra italiana ‘insidia’ il Napoli

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, su Galtier ci sono ben sei squadre: oltre alle note Lione, Nizza e Napoli anche due di Premier League – entrambe in forte pressing – e un’altra società italiana di cui per il momento non si conosce il nome.