Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Panchina in Serie A per Pirlo!

Archiviata l’annata con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League, la Juventus è subito al lavoro in vista della prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è quello legato all’allenatore: come raccontato a CMIT TV, il club bianconero sostituirà Pirlo solo per un allenatore di spessore come Allegri o Zidane. In questo senso, nelle ultime ore arrivano importanti novità proprio sul possibile ritorno del tecnico toscano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, “Allegri molto vicino” | Ipotesi Sassuolo per Pirlo!

Secondo quanto riportato dal portale ‘paolobargiggia.it’, Allegri e la Juve sono molto vicini all’accordo. L’obiettivo di Andrea Agnelli è quello di annunciare il ritorno dell’allenatore giovedì prossimo all’assemblea degli azionisti di Exor. A Pirlo non è invece bastato il finale di stagione con la conquista della Coppa Italia e della Champions: per l’allenatore potrebbe profilarsi una nuova avventura in Serie A. Il portale del giornalista riferisce infatti dell’interessamento del Sassuolo per la successione di De Zerbi. Il tecnico piace alla società neroverde e avrebbe superato Italiano nel gradimento ai dirigenti. Un’ipotesi al momento suggestiva, ma da tenere comunque in considerazione nel valzer delle panchine in Serie A. Staremo a vedere.