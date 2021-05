L’ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha firmato un contratto biennale con lo Shakhtar Donetsk, che parteciperà ai prossimi preliminari Champions

Per De Zerbi, già in Ucraina, allo Shakhtar mancava solo l’ufficialità che è arrivata proprio in questi istanti. Il tecnico ex Sassuolo ha firmato fino a giugno 2023.