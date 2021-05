Calciomercato, De Zerbi-Shakhtar: il tecnico è in Ucraina per la firma

Sta per cominciare l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk: l’ormai ex Sassuolo è in città per la firma

La stagione e l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo si è chiusa con una delusione. Fino a circa 5 minuti dalla fine dell’anno i neroverdi erano in Conference League, ma poi il gol di Mkhitaryan ha completato la rimonta della Roma sul campo dello Spezia mandando i giallorossi in Europa. Una beffa, che però non cancella un campionato strepitoso da 62 punti che ha concluso un ciclo in cui il Sassuolo ha fatto benissimo con De Zerbi.

Si è consumato quindi un addio pesante sicuramente, ma con la consapevolezza che si è fatto il massimo. Ora il mister bresciano – come vi abbiamo sempre raccontato su Calciomercato.it – è pronto a cominciare un’esperienza importante allo Shakhtar Donetsk. Oggi De Zerbi si trova a Kiev insieme al suo agente, Edoardo Crnjar, per firmare il contratto che lo legherà alla squadra ucraina.