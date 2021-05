Dopo la partita vinta contro la Lazio del suo Sassuolo, Roberto De Zerbi svela il suo futuro: “Voglio mettere in mostra le mie qualità”







Dopo la partita vinta dai suoi contro la Lazio, è l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, all’ultima uscita stagionale e non solo sulla panchina dei neroverdi, a parlare del suo futuro in diretta su ‘Sky Sport’. “Oggi era l’ultimo giorno insieme, e siamo al massimo del dispiacere”, ha iniziato il mister che ha parlato anche della delusione per non essere riusciti a entrare in Conference League: “Ce lo saremo meritato per il campionato che abbiamo fatto, non che la Roma non l’abbia fatto, ma andiamo fuori per due gol non fatti”.

Ma è sul futuro che, imbeccato dai giornalisti, De Zerbi si sbilancia: “Può essere che vada allo Shakhtar Donetsk – ha risposto -, dobbiamo vederci e mettere a punto le ultime cose”. Dopo fa quasi marcia indietro: “Un altro campionato anziché quello ucraino? Al di là del fatto che ancora non si sa niente, io l’ho sempre detto: quello che cercavo e cerco era di mettere in mostra le mie capacità. Cerco le condizioni giuste, non chissà quale campionato”. E infine una battuta sui neroverdi: “Lascio il Sassuolo perché di più non si poteva fare“.