Si è chiusa con una pesante sconfitta in favore della Juventus la stagione del Bologna: arriva anche l’addio ufficiale di Palacio

Il Bologna ha chiuso in malo modo la Serie A 20/21, portando a casa una pesantissima sconfitta contro la Juventus in casa per 1-4. All’indomani di questo scivolone, arriva anche l’annuncio ufficiale dell’addio di Rodrigo Palacio, il cui contratto scade a giugno. Attraverso un video pubblicato dal club, l’ex Inter ha comunicato la decisione: “Volevo salutare i tifosi del Bologna e ringraziarli per questi quattro anni insieme. È stato un piacere giocare per questa maglia, conoscere tante persone meravigliose e questa città stupenda: mi sono sentito a casa mia. Vi auguro il meglio per il futuro, grazie di tutto e sempre forza Bologna”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Anche la società rossoblù ha rilasciato un annuncio sui propri canali ufficiali: “Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita”. Palacio saluta il Bologna a 39 anni, ma non è ancora chiaro se deciderà di continuare o appendere gli scarpini al chiodo.

Emanuele Tavano