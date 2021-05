Tegola per Conte durante Inter-Udinese, Sensi out a causa di un infortunio muscolare

Inter in allarme per le condizioni fisiche di Stefano Sensi. Al minuto 37 della sfida odierna contro l’Udinese, valevole per l’ultima giornata di Serie A, il centrocampista si è accasciato a terra visibilmente dolorante dopo un tentativo di recupero palla. Per lui, riporta ‘Dazn’, si tratta di un risentimento muscolare all’adduttore destro, ma l’entità del problema resta quindi da valutare.

Al posto di Sensi, al minuto 39, è entrato Eriksen, andato poi in rete sul finire della prima frazione. La notizia dell’ennesimo problema fisico del centrocampista italiano, più che Conte, potrebbe impensierire il Ct Mancini, che lo ha inserito nella lista dei preconvocati dell’Italia per i prossimi Europei.