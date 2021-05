Juan Musso, lasciando San Siro, ha risposto ad un tifoso che lo invitava a venire all’Inter: la reazione del portiere

Pomeriggio da dimenticare per l’Udinese a San Siro, travolta 5-1 dall’Inter nel giorno della festa scudetto della squadra di Conte. Juan Musso ha dovuto raccogliere per ben cinque volte il pallone in fondo al sacco e non è riuscito a limitare i danni davanti agli scatenati avanti avversari. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il portiere argentino, insieme al compagno e connazionale De Paul, era l’osservatore speciale della dirigenza dell’Inter in chiave mercato. Musso è da tempo nei radar di Marotta e Ausilio per raccogliere l’eredità di Handanovic, con l’Udinese però che non è disposta a fare sconti e valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro. All’uscita dal ‘Meazza’, prima di salire sul pullman e lasciare lo stadio, l’estremo difensore albiceleste ha risposto con un saluto e accennando un sorriso ad un tifoso che gli chiedeva di venire all’Inter. Oltre al sodalizio campione d’Italia, Musso è nei desideri in Serie A anche alla Roma.