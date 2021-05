Bologna-Juve, i tifosi scaricano Ronaldo | “Miglior prestazione dell’anno!”

Goleada della Juve per chiudere la stagione. I bianconeri travolgono il Bologna senza Cristiano Ronaldo: la reazione dei tifosi sui social

Tutto facile per la Juve di Pirlo nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna. I bianconeri travolgono 4-1 la squadra di Mihajlovic con le reti di Chiesa, Rabiot e Morata, autore di una doppietta, e volano in Champions League grazie al pareggio del Napoli. Una partita che non ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo da Pirlo dopo i tanti match consecutivi disputati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ronaldo scaricato dai tifosi: le reazioni dopo la convincente vittoria sul Bologna

L’agevole vittoria del Dall’Ara, arrivata senza CR7, sembra aver convinto i tifosi. “Come gioca bene la Juve senza Ronaldo!”, “migliore prestazione dell’anno”, e ancora “senza Ronaldo tutti se la passano”: sono alcuni dei commenti dei tifosi bianconeri su Twitter, che sembrano aver scaricato il portoghese. Ecco i tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Lo dico? Ok lo dico. Come gioca bene la Juve senza Ronaldo! #BolognaJuventus — Sam Weller (@_SamWeller_) May 23, 2021

Ok che é l’ultima partita del campionato

Ma migliore prestazione dell’anno.. senza Ronaldo.

Just saying.#BolognaJuve — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) May 23, 2021

Senza Ronaldo tutti se la passano #BolognaJuve — FacelessMan (@ClaudioVerga) May 23, 2021

Unpopular opinion: #Ronaldo forte per carità,ma senza di lui la squadra gioca in maniera diversa e forse anche meglio — Mariachiara☻︎ (@Merypiccolo) May 23, 2021

io comunque è un anno che dico che senza ronaldo giochiamo meglio — giulia in sessione (@softIwts) May 23, 2021