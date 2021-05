Le dichiarazioni di Andrea Pirlo alla vigilia di Bologna-Juventus

In casa Juventus è vigilia della sfida col Bologna, l’ultima di campionato. I bianconeri obbligati a vincere e a sperare in un passo falso di Milan o Napoli, impegnati rispettivamente a Bergamo contro l’Atalanta e al ‘Diego Armando Maradona’ contro il Verona, per centrare la qualificazione alla prossima Champions. Andrea Pirlo parla in conferenza stampa a partire delle 12.30, diretta testuale qui su Calciomercato.it.

BOLOGNA – “Gioca a calcio e crea tante occasioni da gol. Sarà difficile come all’andata. Noi abbiamo recuperato bene, le vittorie aiutano e c’è adrenalina”.

FUTURO – “Mi piace fare questo lavoro, lo ripeto: mi riconfermerei. Ho voglia di continuare, di lavorare con questa squadra e società. Ma lo farebbe chiunque. Sono allenatore esigente e vincente perché da giocare lo sono sempre stato e vorrei ripeterlo anche in panchina. Voglia di vincere ce l’ho tutti i giorni. Annata in ci ho imparato tanto e mi possono essere d’aiuto per il futuro. Non credo che la società deciderà in base a quello che accadrà domani, penso sia stata fatta una valutazione all’interno guardando tutto il lavoro di una stagione. Spetta al club decidere, vediamo cosa succederà ma ora siamo concentrati solo sulla partita di domani. Servirà umiltà e concentrazione”.

PRESSIONE – “C’è, come sempre, ma siamo tranquilli e c’è entusiasmo. Ora siamo ancora vivi, mentre dopo il Milan ci davano per morti. Pensiamo innanzitutto a noi stessi, e poi vediamo cosa accade sugli altri campi. Non dobbiamo avere alcun rammarico”.

Bologna-Juventus, Pirlo: “Ronaldo lo vedo ancora in bianconero”

RONALDO – “Lo vedo ancora in bianconero e concentrato, la ha dimostrato anche l’altra sera. Voleva vincere assolutamente la Coppa Italia. E’ concentrato solo per domani. Per il resto ci sarà tempo per parlarne”.

DANILO – “E’ lui che mi ha sorpreso di più. Dopo due allenamenti ho capito la sua importanza”.

BONUCCI – “Mercoledì non era al meglio, dobbiamo ringraziarlo perchè ci ha messo come sempre tutto se stesso”.

SPOGLIATOIO COMPATTO – “Sconfitte a parte, non ci sono mai stati problemi”.

Bologna-Juventus, Pirlo a CMI.IT su Buffon: “Monumento del calcio, il calcio italiano perderà tanto senza di lui”

Cosa perde la Juventus con l’addio di Buffon sia in campo che come carisma nello spogliatoio?

“Non solo la Juve ma tutto il movimento calcistico italiano, se andrà all’estero o smetterà, perde tanto. E’ un monumento del calcio: per tutto lo sport in generale per quello che ha dimostrato, non solo in campo ma anche fuori a livello umano. E’ un dispiacere per tutti, in particolar modo per me che ho avuto la fortuna di stare con lui da quando avevamo 15 anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto un certo percorso durante tutta la nostra carriera. Per me è quindi ancora più ammirevole vederlo allenarsi e scendere in campo con la stessa voglia di un ragazzino. Sarà un enorme dispiacere non vederlo più in campo con la Juve”