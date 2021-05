Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia di Atalanta-Milan, sfida valevole per l’ultima giornata di Serie A

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Atalanta-Milan, gara valevole per l’ultima giornata di Serie A e decisiva per i rossoneri – di fatto obbligati a vincere – per la qualificazione in Champions.

SETTIMANA – “Sono stati sette giorni particolare. Fino a mercoledì c’era grande delusione, poi però è diventata massima concentrazione e voglia. Siamo riusciti a trasformarla nella settimana migliore possibile”.

CHAMPIONS – “Perché la meritiamo? Abbiamo dimostrato di essere forti. Dal 17 settembre che giochiamo una partita ogni tre giorni, e sabbiamo che bisogna fare l’ultimo sforzo”.

ATALANTA – “Mi aspetto una squadra che giocherà al massimo, la miglior partita possibile. Per questo serviranno forza mentale, compattezza e qualità. Senza qualità non si vincono certe partite”.

REBIC – “Ad oggi più no che sì. Ha avuto un problema al polpaccio e pure stamattina non ha fatto una seduta completa”.

IBRAHIMOVIC – “Sarà sicuramente con noi, ma non in panchina. Lui starà vicino alla squadra come sempre. Domani partiamo tutti. I tifosi no ma saranno con noi, ci sono tutte le condizioni per fare bene”.

SOSTEGNO – “La società ci ha sempre sostenuto con grande presenza e fiducia nel nostro lavoro. L’ha fatto fin dall’inizio dell’anno e anche in questa settimana, come credo sia giusto visto che ritiene sia stato fatto un lavoro importante durante l’anno”.

Domanda di Calciomercato.it – L’andamento differente tra casa e trasferta come se lo spiega? “Sono valutazioni che faremo alla fine del campionato. Conta solo il posizionamento finale”.

FUTURO – “Testa solo alla partita di domani. Sul futuro inizieremo a ragionarci da lunedì”.