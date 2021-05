Giornata di saluti per Claudio Ranieri, che lascia la Sampdoria dopo diciotto mesi alla guida della squadra del presidente Ferrero

Come anticipato da Calciomercato.it, è finita la storia tra Claudio Ranieri e la Sampdoria. A dare l’annuncio ufficiale è lo stesso allenatore capitolino, nell’ultima conferenza stampa della stagione 2020/2021. “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno – le sue parole riportate da ‘sampdoria.it – Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto e voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore”. Per la sua sostituzione, i nomi caldi sono quelli di Leonardo Semplici, attuale allenatore del Cagliari, Roberto D’Aversa, in uscita dal Parma, e Luca Gotti dell’Udinese.