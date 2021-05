Roma, Zaniolo attende l’ok definitivo: domani visita in Austria

Le ultime sulle condizioni del talento della Roma, Nicolà Zaniolo. Domani visita in Austria per il fantasista giallorosso

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Nicoló Zaniolo. Anche se sarà per il momento solo con la Primavera di Alberto De Rossi. Domani il talento della Roma volerà in Austria per sottoporsi a una visita di controllo con il professor Fink che l’ha operato a settembre. Dopo i test svolti a Villa Stuart che hanno dato buone risposte, Zaniolo attende l’ok che dovrebbe essere davvero quello definitivo per il suo ritorno alle partite. Non con la Roma di Fonseca, che domenica giocherà l’ultima partita, ma con la Primavera di Alberto De Rossi che, dopo la lunga interruzione per Covid, terminerà a metà giugno la sua stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, torna alla Roma e Maldini va all’assalto | Mourinho decisivo

Il giocatore giallorosso potrà scendere in campo per le partite finali della regular season mentre non sarebbe a disposizione per i playoff dal momento che il regolamento non consente di impiegare giocatori nati prima del 1 gennaio 2001 (Zaniolo è ‘99) in quella fase. Dopo gli allenamenti con l’Under giallorossa, Zaniolo – a meno di sorprese – tra pochi giorni potrebbe già esordire. Sarebbero passati quasi 9 mesi dall’infortunio.