Momento di stallo in casa Roma. I giallorossi si apprestano a chiudere la stagione, con l’ultimo impegno contro lo Spezia in programma domenica. C’è l’obiettivo Conference League da assicurarsi, ma la testa dei giocatori e dell’ambiente è già proiettata alla prossimo anno. L’annuncio di Mourinho come sostituto di Fonseca ha letteralmente elettrizzato i tifosi, che attendono in maniera fervida l’approdo nella Capitale dello ‘Special One’. Dell’allenatore portoghese, inoltre, ha parlato anche l’attaccante Harry Kane, rilasciando commenti più che positivi sull’esperienza vissuta insieme al Tottenham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Roma, senti Kane: “Mourinho è stato fantastico”

Di seguito le parole dell’inglese rilasciate nel corso di un’intervista a Gary Neville, sul suo nuovo canale youtube: “Si tratta di un allenatore che ha tanta esperienza nei big match, ha allenato tanti grandi club. Per questo avevamo una mentalità simile ed entrambi siamo pronti a fare qualsiasi cosa per vincere”.

Kane ha, poi, aggiunto: “Lui vuole solo vincere e stava cercando di trasmettere questa mentalità a tutti i giocatori del Tottenham. Siamo diventanti più intelligenti, infatti, ma forse c’era qualche rapporto che non riusciva a decollare. Ma per quanto mi riguarda, è stato fantastico”.

