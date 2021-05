Calciomercato Leeds, Bielsa indeciso sul futuro

Il futuro di Marcelo Bielsa potrebbe essere lontano dal Leeds United: “Prenderò una decisione a fine stagione”

La sua figura affascina gli appassionati di calcio in tutto il globo e la favola del Leeds United non ha deluso nemmeno in Premier League, eppure il futuro di Marcelo Bielsa è ancora tutto da scrivere. Il tecnico argentino ha costruito un legame molto forte con il club inglese, a partire dalla presidenza fino ad arrivare a tutti i calciatori. In conferenza stampa, il ‘Loco’ ha espresso i propri dubbi riguardo alla prossima stagione: Bielsa non ha ancora scelto se continuare a Leeds oppure no. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Bielsa ‘spaventa’ il Leeds: “Prenderò una decisione a fine stagione”

Marcelo Bielsa ha espresso tutti i propri sentimenti riguardo alla stagione che verrà, considerando che il suo contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. “Valutare la continuità di un allenatore è una decisione talmente delicata che tutti gli argomenti devono essere considerati. Quando tutte le partite saranno terminate, allora sarà il momento di una valutazione”. Prima testa al West Bromwich, prossima avversaria del Leeds United, e poi il tecnico argentino deciderà se continuare con il club inglese oppure se andare in cerca di una nuova avventura. “Preferisco che la stagione finisca, per prendere una decisione con tutti gli elementi di giudizio sul tavolo”.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Giorni caldi per Allegri: visita dell’agente a Madrid

Il ‘Loco’, poi, ha valuto calmierare immediatamente ogni forma di speculazione riguardo al proprio futuro, compreso un suo eventuale ritorno in Serie A. “Sono sincero, non sto considerando nessuna opzione alternativa. Il Leeds è un luogo molto desiderato, qualsiasi allenatore vorrebbe lavorare qui, anche il migliore del mondo”. Il futuro di Bielsa, però, potrebbe essere anche altrove.