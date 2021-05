Juventus, nuovo attacco a Cristiano Ronaldo

La Juventus ha conquistato la Coppa Italia, imponendosi sull’Atalanta. Nonostante il successo sul campo, non si placano le critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo

La Juventus non ha vissuto una stagione esattamente secondo le aspettative. I bianconeri, infatti, continuano la loro corsa in campionato, a caccia della qualificazione in Champions League e ieri hanno conquistato la Coppa Italia. Nel complesso, le ambizioni della Vecchia Signora all’inizio della stagione sembravano decisamente diverse. A fine anno, quindi, molte cose potrebbero cambiare e occhio alla posizione di Cristiano Ronaldo.

Nonostante abbia fatto il pieno di gol anche quest’anno, l’attaccante portoghese è stato spesso oggetto di critiche per le prestazioni offerte e perché spesso non è riuscito a trascinare la squadra sotto il profilo del gioco. Ieri sera non è stato protagonista assoluto e qualche critica è arrivata anche in quest’occasione per l’attaccante portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, Sconcerti e la prestazione di Cristiano Ronaldo: la sua frecciata

Nella sua analisi della partita contro l’Atalanta, Mario Sconcerti non ha risparmiato una frecciata nei confronti di Ronaldo: “Chiesa non è un fenomeno, ma ha una velocità di gambe che prescinde dal suo talento di base. E’ destinato a fare poche cose ma pesanti. Per la prima volta, lui e Kulusevski hanno portato avanti una Juve senza Ronaldo. Che non ha giocato male, ma è stato marginale. La partita l’ha giocata Kulusevski nel ruolo di fantasista moderno, fisico e tecnico”. Un’altra frecciata niente male per il bomber bianconero, fresco di vittoria della Coppa Italia con la Juventus.

E non manca anche un’analisi approfondita della gestione da parte di Andrea Pirlo e Gian Piero Gasperini: “Pirlo stavolta ha giocato meglio di Gasperini. Ha ballato nel primo tempo quando l’Atalanta era forte di gambe e nervi, ma ha dominato il resto. Non so se questo basti a salvare il posto di Pirlo. Ha vinto la Coppa Italia che è una consolazione, non una base”.