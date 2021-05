Inter, entrano 240 milioni da Oaktree | Non cambia l'assetto azionario

L’Inter ha ottenuto ufficialmente il finanziamento dal fondo Oaktree: l’assetto azionario di Suning resta invariato

Suning ha ottenuto il finanziamento dal fondo statunitense Oaktree: è arrivato oggi il comunicato ufficiale. Secondo quanto riferito da ‘Il Sole 24 Ore‘, l’Inter riceverà i 275 milioni di euro da Oaktree, che non rientrerà nel capitale del club. L’assetto azionario non varia, con Suning che manterrà il 68,5% e il fondo di Singapore Lion Rock poco sopra il 31%. Le quote del club saranno garanzia per il finanziamento, da restituire entro tre anni. Il fondo Oaktree verserà i 275 milioni nelle casse di Great Horizon, che controlla l’Inter. Quest’ultima tratterrà 35 milioni di euro e immetterà i 240 milioni nelle casse dei nerazzurri per finanziare questa e la prossima stagione.

Inter, necessario il taglio di costi per Suning

Il prossimo mercato sarà condotto all’insegna dell’equilibrio tra entrate e uscite. L’Inter ha pagato la rata degli stipendi di gennaio e febbraio, e a giugno pagherà quella di marzo, secondo la scadenza della FIGC. Nei prossimi giorni, invece, verranno pagati gli stipendi di novembre e dicembre 2020, rimandati a maggio con un accordo coi calciatori. L’obiettivo di Suning è tagliare i costi tra il 15 e il 20%, tra ingaggi e ammortamenti che ammontano a 325 milioni totali.