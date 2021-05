Calciomercato Juventus, i bianconeri riflettono sul futuro: un big può dire addio, il Barcellona attende pronto a inserirsi

Dopo la vittoria in Coppa Italia, per la Juventus occorre concentrarsi sul campionato e sull’ultima giornata a Bologna. Bianconeri al quinto posto e che negli ultimi 90 minuti devono vincere, sperando in un passo falso di Milan o Napoli, per accedere alla prossima Champions League. Un traguardo che potrebbe essere cruciale, soprattutto per il futuro di molti big. Economicamente, l’accesso o meno alla principale competizione europea cambierebbe tutte le carte in tavola. In bilico ci sono soprattutto gli attaccanti, da Cristiano Ronaldo a Dybala e Morata, per motivi diversi. Per uno di questi in particolare potrebbe concretizzarsi un addio, verso la Spagna.