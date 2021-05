Tutto fatto per Sergio Aguero: l’attaccante avrebbe firmato un contratto biennale e tra due settimane potrebbe esserci la presentazione

Il Kun Aguero ha firmato. E' questo quanto sostengono in Spagna: secondo 'Deportes Cuatro' l'attaccante argentino, in scadenza di contratto coni il Manchester City, ha raggiunto un accordo con il Barcellona firmando un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. L'ex Atletico Madrid quindi tornerebbe in Spagna e tutto sarebbe già pronto per la sua presentazione: il 5 giugno Aguero sarà al Camp Nou per vestire per la prima volta la maglia blaugrana davanti ai fotografi.

Calciomercato Juventus, Aguero firma con il Barcellona

Un affare che, se confermato, elimina uno delle occasioni per le big di Serie A. La Juventus è stata più volte accostata al Kun, come possibile affare a parametro zero per un attacco che deve essere ristrutturato. Aguero è stato nel mirino anche dell’Inter, club ora impegnata con il futuro di Conte e dei big.