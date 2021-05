Cristian Zenoni è intervenuto alla Tv di Calciomercato.it. Da Pirlo a Conte fino a Cristiano Ronaldo, ecco le parole dell’ex terzino

Oggi al Tg di CMIT TV delle ore 14 è intervenuto l’ex terzino di Atalanta, Roma e Milan Cristian Zenoni. Da Cristiano Ronaldo a Mihajlovic passando per Conte e Pirlo in vista di Atalanta-Juventus, ecco le sue dichiarazioni:

ATALANTA-JUVENTUS – “Io penso che comunque Pirlo continuerà sulla sua idea di gioco che ultimamente mi sembra sia il 4-4-2 bello tranquillo. Si affiderà sicuramente a Ronaldo e Dybala, poi mi sembra di capire che sulle catene esterne Cuadrado faccia il terzino e penso che l’idea della Juventus sia molto chiara: cercare di affidarsi a CR7, senza di lui probabilmente è difficile”.

RONALDO – “E’ imprescindibile per questa squadra, il miglior Dybala non c’è mai stato, Morata è partito bene, ma si è perso, mentre CR7 nelle gare importanti non manca e credo che Pirlo punti su di lui, ma suppongo possa essere l’Atalanta a fare la partita”.

ATALANTA – “La società sta lavorando veramente bene e penso che meriti anche la ciliegina sulla torta dopo diversi anni di progressiva crescita. Per i nerazzurri è un’occasione più unica che rara perché non era sicuramente l’obiettivo iniziale e penso che farà di tutto. Sarà una partita tosta”.

CONTE E INZAGHI – “Ha sempre dimostrato di avere la testa da allenatore perché anche in campo guidava tutti, oltre al capitano che era Del Piero. Non pensavo invece di Inzaghi, non credevo arrivasse a questi livelli, devo fargli i complimenti perché ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in Italia”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Zenoni a CMIT TV: “Mihajlovic una grande persona, spero possa avere un’altra opportunità in una big”

MIHAJLOVIC – “Ho avuto il mister a Bologna e già lì ha dimostrato di avere delle qualità che poi comunque ha perdurato nel tempo, magari al Milan non è andata benissimo, ma credo che Sinisa possa avere un’altra opportunità in una big. E’ una grande persona e lo spero vivamente per lui”.