La Roma si prepara all’ultima partita della stagione con i soliti problemi di formazione: si ferma pure Pellegrini. Ma Zaniolo…

La Roma arriva all’ultima partita stagionale contro lo Spezia senza dubbio con la serenità della vittoria nel derby. Il campionato giallorosso resta deludente, ma c’è ancora l’obiettivo Conference League da centrare, respingendo l’attacco del Sassuolo. Con tre punti la squadra di Fonseca sarebbe certa del piazzamento, anche se si è aggiunto in questi giorni un altro giocatore indisponibile. Si tratta di Lorenzo Pellegrini.

Il numero 7 della Roma ha subito una lieve lesione al flessore sinistro, che quindi non gli permetterà di prendere parte al match del ‘Picco’. Il pensiero va ovviamente subito alla Nazionale: Pellegrini prenderà parte al raduno azzurro e continuerà le terapie del caso in vista degli Europei, che comunque non sono a rischio. Nell’allenamento a Trigoria di oggi sedute individuali per Veretout, Spinazzola, Smalling, Diawara e Ibanez oltre a Pellegrini. Sul fronte Zaniolo, invece: il classe ’99 ha sostenuto dei test fisici – positivi – a Villa Stuart e nei prossimi giorni effettuerà anche una visita in Austria con il professor Fink che lo ha operato a settembre.