Italia, lesione muscolare per un azzurro | Mancini in ansia

Italia, altro infortunio alla vigilia degli Europei: preoccupazione per il Ct Roberto Mancini, le ultime

Brutte notizie, in chiave Nazionale, per Roberto Mancini. Il ct dell’Italia, fresco di rinnovo fino al 2026, dopo l’infortunio di Verratti deve fare i conti con un altro problema fisico di una certa importanza, in vista degli Europei al via l’11 giugno all’Olimpico di Roma contro la Turchia.

Stando alle ultime notizie riportate da ‘Sky Sport’, infatti, si è fermato Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha riportato un problema muscolare, una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. La prima diagnosi parla di uno stop di 15 giorni, che lo porterebbe a saltare sicuramente l’ultima gara dei giallorossi in campionato con lo Spezia e la prima amichevole di preparazione degli azzurri contro San Marino del 26 maggio. Il giocatore si aggregherà comunque al raduno azzurro a partire da lunedì 24 maggio per proseguire lì le terapie. Situazione da monitorare in vista della rassegna continentale, per la Nazionale si tratterebbe di una grave perdita.