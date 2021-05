L’ex giocatore dell’Atalanta Andrea Lazzari è tornato a parlare di Juventus e ovviamente di Allegri, suo allenatore ai tempi del Cagliari

Sono giorni importanti sul campo e fuori per Atalanta e ovviamente Juventus. Le due squadre si sfideranno domani sera nella finale di Coppa Italia, poi i bianconeri dovranno conquistare la Champions League all’ultima giornata sperando proprio nella vittoria della Dea contro il Milan. E quindi toccherà al calciomercato, con il posto di Pirlo sempre in bilico e ovviamente i nomi di Zidane e Allegri sempre in agguato. Chi conosce bene il tecnico toscano è Andrea Lazzari, che lo ha avuto a Cagliari. L’ex esterno è intervenuto in esclusiva a CMIT TV: “Anche senza Allegri sono stati comunque due campionati belli e molto avvincenti. Quest’ultimo, poi, ha visto tante belle sorprese e l’Inter interrompere il dominio della Juventus. L’Atalanta è una sorpresa a metà, perché ci sta abituando a questi campionati di livello e la qualificazione in Champions è assolutamente alla portata di questa Dea”.

Sul futuro di Allegri: “La Juventus avrebbe certamente bisogno del mister, ma è difficile dire cosa accadrà. Allegri, comunque, conosce già bene l’ambiente e i calciatori, e i bianconeri sono il club che più avrebbe bisogno di un tecnico come lui. Il futuro di Allegri, ad oggi, resta complesso da prevedere: c’è anche l’ipotesi di un’esperienza all’estero, che il mister non ha mai nascosto di voler vivere. Vedremo anche come si incastrerà il valzer delle panchine”. Tra le ipotesi Premier e Real Madrid: “Stava studiando l’inglese, lo ha detto stesso Allegri in qualche intervista (ride ndr). Io, però, lo vedrei molto bene anche al Real Madrid: allenare i Blancos rappresenta un sogno per qualsiasi allenatore”.

Da non sottovalutare però anche la pista Napoli: “È un progetto interessante, che sicuramente può attrarre un tecnico come Allegri. Quando era al Milan, non è che avesse a disposizione chissà quali risorse o quali pressioni, eppure ha vinto uno Scudetto e riportato il club in alto”.