Lunga intervista di Nicolò Barella a ‘France Football’: il centrocampista dell’Inter spiega i segreti di Conte nella vittoria scudetto









Nella vittoria dello scudetto dell’Inter, è stato uno dei protagonisti assoluti. Meno uomo copertina di Lukaku e Lautaro Martinez, ma ugualmente fondamentale, con il ragguardevole contributo di 3 gol e 9 assist. Nicolò Barella si prepara ora a dare il massimo anche in vista degli Europei con l’Italia, godendosi la vittoria del titolo. Intervistato da ‘France Football’, ha spiegato alcuni retroscena del trionfale campionato nerazzurro.

Elogi principalmente per Conte, vero artefice della cavalcata, con i presupposti già fissati lo scorso anno: “Lo scorso anno eravamo una squadra di Conte, quest’anno siamo la squadra perfetta di Conte – ha dichiarato – Ha idee chiare e parla senza giri di parole, con lui si va a mille all’ora. Per lui ho scelto l’Inter, sapevo che potevamo vincere il titolo. Abbiamo un rapporto franco e diretto”. La vittoria dello scudetto passa attraverso una precisa svolta tattica e di baricentro, passando dal 3-4-1-2 al 3-5-2. “A inizio stagione concedevamo di più anche per stanchezza – il racconto – Ne abbiamo parlato con il mister, decidendo di abbassarci e di sfruttare le nostre qualità con Lukaku e Lautaro a ripartire e io che accompagno l’azione”. Le critiche sul gioco della squadra non lo scalfiscono: “Prima che l’Atalanta facesse sei gol a partita eravamo il miglior attacco. E abbiamo vinto con la miglior difesa”.