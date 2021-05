Consiglio federale: deciso lo slittamento di un mese della data di scadenza dei pagamenti degli stipendi di marzo

In corso in FIGC l’atteso Consiglio federale. Stando alle prime indiscrezioni, è stata rinviata a giugno – era fissata in questo mese di maggio – la scadenza dei pagamenti degli stipendi di marzo. Non è passata, invece, la richiesta di taglio di due mensilità dei calciatori della stagione in corso.

Per quanto riguarda la Salernitana, invece, Lotito ha tempo fino al 25 giugno, avendo ottenuto una proroga di 14 giorni – per vendere il club campano fresco di ritorno in Serie A. Pena, la non ammissione al massimo campionato.