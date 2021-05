Serie A, Verona-Bologna 2-2 | Parità al Bentegodi: brillano Palacio e Kalinic

Il monday night di Serie A tra Verona e Bologna si conclude sul risultato di 2-2: ancora a segno Kalinic e Palacio

Finisce in parità la sfida che mette fine al 37esimo turno di Serie A. Un match frizzante al ‘Bentegodi’, nonostante le due squadre non abbiano più niente da chiedere al campionato in corso. È il Verona a sbloccare subito il risultato con Faraoni, con il Bologna che risponde con il gol di un altro difensore: al 32′ Lorenzo De Silvestri, infatti, ha insaccato negli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa sono ancora gli Scaligeri a passare in vantaggio, questa volta con Nikola Kalinic. Se un attaccante dei padroni di casa chiama, uno degli ospiti risponde ed è Rodrigo Palacio a fissare il punteggio sul 2-2 all’82’. Unico dato da segnalare, però, sono tre cartellini gialli piuttosto pesanti. Antoni Barak, che salterà la sfida col Napoli, e l’accoppiata Dijks–Soriano, che non ci sarà contro la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO E CLASSIFICA

Verona-Bologna 2-2: 2′ Faraoni (V), 32′ De Silvestri (B), 53′ Kalinic (V), 82′ Palacio (B)

CLASSIFICA: Inter punti 88, Atalanta 78, Milan 76, Napoli 76, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona 44, Bologna 41, Udinese 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20.

* Una partita in meno