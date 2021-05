Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Dijks e Soriano contro la Juventus. I due calciatori, diffidati, sono stati ammoniti nel corso di Verona-Bologna

Sarà il Bologna a sfidare la Juventus nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Sinisa Mihajlovic vorrà chiudere in bellezza la stagione, regalando un’ultima gioia ai suoi tifosi, ma dovrà farlo senza due pedine importanti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, per la panchina c’è anche Mihajlovic: contatti col serbo

Contro il Verona, infatti, sono stati ammoniti sia Soriano che Dijks, entrambi diffidati. Per i due giocatori la stagione in Serie A si chiude dunque qui: per loro niente partita contro Andrea Pirlo. Niente Napoli, invece, per Barak, anche lui diffidato e ammonito stasera.