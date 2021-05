Serie A, ufficializzato il calendario della 38esima e ultima giornata: domenica sera le gare per la lotta Champions









La Lega Serie A ha reso noto poco fa il calendario della 38esima e ultima giornata di campionato. Contemporaneità, come sempre, per le gare delle squadre in corsa per obiettivi comunque, dunque soprattutto per quanto riguarda la zona Champions.

Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus si disputeranno dunque domenica 23 maggio alle ore 20.45. In contemporanea a queste gare anche Spezia-Roma, Sassuolo-Lazio e Torino-Benevento. Anticipate invece a sabato 22 maggio alle ore 20.45 Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma, mentre Inter-Udinese si giocherà domenica 23 maggio alle ore 15.