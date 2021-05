E’ tutto fatto per il rinnovo di Mancini con l’Italia fino al 2026

Mancini CT dell’Italia fino al 2026. Lo ha annunciato ufficialmente in conferenza stampa il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. “A breve avremo la possibilità di incontrare Mancini – le parole di Gravina – con il quale abbiamo firmato il rinnovo di contratto fino al 2026“.

Italia, Mancini rinnova: “Sono molto felice. Europeo? Costruito un’ottima squadra, ma ci vorrà un po’ di fortuna”

“Sono molto felice, ringrazio la Federazione e il Presidente – le prime parole di Mancini dopo il rinnovo – Per noi è un bellissimo momento, abbiamo allungato il contratto e ci saranno tante manifestazioni. Europeo? Non è semplice vincere, perché ne vince una, ma stiamo portando avanti un lavoro iniziato tre anni fa che ha dato buoni frutti. Ci sono dei giovani importanti, la speranza è che questo lavoro possa dare dei frutti, speriamo velocemente ma sappiamo che a volte bisogna aspettare un po’ di più. Siamo molto positivi, pensiamo di aver messo insieme un’ottima squadra, anche se bisogna avere un po’ di fortuna in questi momenti. Inizieremo l’europeo pensando di poter dire la nostra, anche in ottica del prossimo Europeo e Mondiale“.

INFORTUNATI – “Abbiamo alcune problematiche, ma siamo fiduciosi su tutti. Quella di Verratti sembra la situazione più grave, però valuteremo insieme giorno per giorno. Siamo fiduciosi su Verratti così come su Acerbi e Pellegrini, che ha un leggero problema. Qualche problemino ce l’abbiamo, tuttavia speriamo di poter recuperare tutti. Il problema al ginocchio di Marco è più importante rispetto agli altri, speriamo di recuperarli“.