Calciomercato Juventus, affare fatto | “Scambio di documenti!”

È in via di definizione il trasferimento al Gremio di Douglas Costa. L’annuncio di Marcos Herrmann, vicepresidente del club brasiliano

Sarà Douglas Costa il primo giocatore a salutare la Juventus. Come noto, l’esterno brasiliano è ad un passo dal Gremio. Nei giorni scorsi c’è stata l’accelerata decisiva tra i club: la società bianconera ha dato il via libera al trasferimento del calciatore, che ha già raggiunto un accordo con il club di Porto Alegre per il suo ritorno in Brasile. La conferma definitiva arriva da Marcos Herrmann, vicepresidente del Gremio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Gattuso-Juve, endorsement importanti. Fiorentina in pole

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | L’annuncio è imminente!